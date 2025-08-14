У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців: поліція з’ясовує обставини
Київ • УНН
У Львові знайдено мертвими двох 14-річних юнаків у приватному будинку. Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок, призначено експертизи.
У приватному будинку Львова виявили тіла двох 14-річних юнаків. Поліція відкрила кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок" та проводить розслідування, пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.
12 серпня в одному з приватних будинків у Львові були виявлені тіла двох 14-річних львів’ян, без ознак життя. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові. Тіла хлопців виявила мама одного з них, вона ж повідомила про подію у поліцію
Вони долали, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство" з приміткою "нещасний випадок".
Проводиться розслідування, призначено ряд експертиз
Раніше джерела УНН повідомляли, що правоохоронці розглядають версію вживання наркотиків як причину смерті.