У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців: поліція з’ясовує обставини

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Львові знайдено мертвими двох 14-річних юнаків у приватному будинку. Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок, призначено експертизи.

У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців: поліція з’ясовує обставини

У приватному будинку Львова виявили тіла двох 14-річних юнаків. Поліція відкрила кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок" та проводить розслідування, пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

12 серпня в одному з приватних будинків у Львові були виявлені тіла двох 14-річних львів’ян, без ознак життя. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові. Тіла хлопців виявила мама одного з них, вона ж повідомила про подію у поліцію

- написали правоохоронці. 

Вони долали, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство" з приміткою "нещасний випадок".

Проводиться розслідування, призначено ряд експертиз

- додали у поліції.

Раніше джерела УНН повідомляли, що правоохоронці розглядають версію вживання наркотиків як причину смерті. 

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Львів
Польща