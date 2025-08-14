Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
Во Львове найдены мертвыми двое 14-летних юношей в частном доме. Полиция расследует инцидент как несчастный случай, назначены экспертизы.
В частном доме Львова обнаружили тела двух 14-летних юношей. Полиция открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай" и проводит расследование, пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
12 августа в одном из частных домов во Львове были обнаружены тела двух 14-летних львовян, без признаков жизни. Один из умерших временно проживал в Республике Польша, другой – постоянно жил во Львове. Тела ребят обнаружила мама одного из них, она же сообщила о происшествии в полицию
Они добавили, что следователи открыли уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".
Проводится расследование, назначен ряд экспертиз
Ранее источники УНН сообщали, что правоохранители рассматривают версию употребления наркотиков как причину смерти.