Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней: полиция выясняет обстоятельства

В частном доме Львова обнаружили тела двух 14-летних юношей. Полиция открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай" и проводит расследование, пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

12 августа в одном из частных домов во Львове были обнаружены тела двух 14-летних львовян, без признаков жизни. Один из умерших временно проживал в Республике Польша, другой – постоянно жил во Львове. Тела ребят обнаружила мама одного из них, она же сообщила о происшествии в полицию - написали правоохранители.

Они добавили, что следователи открыли уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Проводится расследование, назначен ряд экспертиз - добавили в полиции.

Ранее источники УНН сообщали, что правоохранители рассматривают версию употребления наркотиков как причину смерти.