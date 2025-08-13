У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них

Двоє 15-річних хлопців були виявлені мертвими після спільної ночівлі в одного з них вдома. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Деталі

Один з підлітків деякий час мешкав за кордоном. І під час свого перебування у Львові вирішив погостювати у свого давнього товариша. Батьки останнього не заперечували і гість залишився на ніч в кімнаті з їх сином. Батьки з вечора вирішили не турбувати дітей, але наступного дня виявили, що обоє хлопців мертві.

Причини смерті підлітків наразі встановлюються. Та за словами співрозмовника у правоохоронних органів є підстави вважати, що причиною могло стати вживання наркотиків.



Доповнення

