$41.430.02
48.080.12
uk
Ексклюзив
08:29 • 20 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 16008 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 15204 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 37035 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 66475 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 46256 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 81974 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 42459 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 42465 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 121103 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 17896 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 14661 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 21808 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 19795 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 14613 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 16010 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 37037 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 25079 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 66477 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 81975 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Марко Рубіо
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 2626 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 14625 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 15195 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 22922 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 101288 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Вашингтон пост
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У Львові виявили мертвими двох 15-річних хлопців після спільної ночівлі. Правоохоронці розглядають версію вживання наркотиків як причину смерті.

У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них

Двоє 15-річних хлопців були виявлені мертвими після спільної ночівлі в одного з них вдома. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Деталі

Один з підлітків деякий час мешкав за кордоном. І під час свого перебування у Львові вирішив погостювати у свого давнього товариша. Батьки останнього не заперечували і гість залишився на ніч в кімнаті з їх сином. Батьки з вечора вирішили не турбувати дітей, але наступного дня виявили, що обоє хлопців мертві.

Причини смерті підлітків наразі встановлюються. Та за словами співрозмовника у правоохоронних органів є підстави вважати, що причиною могло стати вживання наркотиків.

Доповнення 

УНН раніше повідомляв, що упродовж 5 - 6 серпня правоохоронці під час першого етапу спецоперації "Джентельмени" з припинення незаконного обігу канабісу знищили 21 тисячу кущів коноплі та ліквідували чотири нарколабораторії.

В Одесі затримали 18-річного учасника наркоугруповання з “солями” та канабісом на 20 млн гривень12.08.25, 11:01 • 2574 перегляди

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Україна
Львів