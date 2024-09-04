У Львові вже четвертий загиблий через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Львів знайдено четвертого загиблого. Кількість постраждалих зросла до 35, пошкоджено понад 50 будинків та два медзаклади, дві школи не працюватимуть через вибиті вікна.
У Львові знайшли четвертого загиблого внаслідок ворожого удару по місту, повдіомив мер Андрій Садовий, передає УНН.
"Знайдено четвертого загиблого", - написав Садовий у Telegram.
Доповнення
Внаслідок ворожого удару по Львову кількість постраждалих зросла до щонайменше 35 людей, серед загиблих - медична працівниця. Пошкоджено понад 50 будинків та ще два медичних заклади. Також сьогодні у місті не працюватимуть дві школи, адже в них повилітали вікна.