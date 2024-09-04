Атака рф на Львів: серед трьох жертв - медпрацівниця, постраждалих уже 35

Внаслідок ворожого удару по Львову кількість постраждалих зросла до щонайменше 35 людей, серед трьох загиблих - медична працівниця. Пошкоджено понад 50 будинків та ще два медичних заклади. Також сьогодні у місті не працюватимуть дві школи, адже в них повилітали вікна. Про це розповів мер міста Андрій Садовий у відеозверненні у середу, передає УНН.

Станом на 8 годину ранку більше 35 людей отримали медичну допомогу. Декілька з них - у легкому стані, у тому числі п’ятеро дітей. Троє людей ми втратили, у тому числі медичну працівницю. Дуже багато уражень, більше 50 будинків. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Уже точно розуміємо, що з 6 будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати, бо в них повилітали вікна. Також уражено два медичних наших об’єкти. ДСНС працюють, всі комунальники працюють, триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому, важко спрогнозувати, але всі працюють