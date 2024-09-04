Атака рф на Львів: серед трьох жертв - медпрацівниця, постраждалих уже 35
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Львів постраждало щонайменше 35 людей, троє загинули. Пошкоджено понад 50 будинків, два медзаклади та дві школи, які сьогодні не працюватимуть.
Внаслідок ворожого удару по Львову кількість постраждалих зросла до щонайменше 35 людей, серед трьох загиблих - медична працівниця. Пошкоджено понад 50 будинків та ще два медичних заклади. Також сьогодні у місті не працюватимуть дві школи, адже в них повилітали вікна. Про це розповів мер міста Андрій Садовий у відеозверненні у середу, передає УНН.
Станом на 8 годину ранку більше 35 людей отримали медичну допомогу. Декілька з них - у легкому стані, у тому числі п’ятеро дітей. Троє людей ми втратили, у тому числі медичну працівницю. Дуже багато уражень, більше 50 будинків. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Уже точно розуміємо, що з 6 будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати, бо в них повилітали вікна. Також уражено два медичних наших об’єкти. ДСНС працюють, всі комунальники працюють, триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому, важко спрогнозувати, але всі працюють
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки російських військ на Львів загинуло вже троє людей, серед яких, попередньо, 14-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до 25 осіб.