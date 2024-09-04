Атака рф на Львов: среди трех жертв - медработница, пострадавших уже 35

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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В результате ночной атаки на Львов пострадали по меньшей мере 35 человек, трое погибли. Повреждены более 50 домов, два медучреждения и две школы, которые сегодня не будут работать.

В результате вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до по меньшей мере 35 человек, среди трех погибших - медицинская работница. Повреждено более 50 домов и еще два медицинских учреждения. Также сегодня в городе не будут работать две школы, ведь в них повылетали окна. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в видеообращении в среду, передает УНН.

По состоянию на 8 часов утра более 35 человек получили медицинскую помощь. Несколько из них - в легком состоянии, в том числе пятеро детей. Три человека мы потеряли, в том числе медицинскую работницу. Очень много поражений, более 50 домов. Большая часть - это сердце нашего города, историческое наследие. Уже точно понимаем, что из 6 домов людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать, потому что в них повылетали окна. Также поражены два медицинских наших объекта. ГСЧС работают, все коммунальщики работают, продолжается разбор завалов. Какая ситуация будет в дальнейшем, трудно спрогнозировать, но все работают

- сказал Садовый.

Напомним,

В результате ночной атаки российских войск на Львов погибли уже три человека, среди которых, предварительно, 14-летняя девушка, количество пострадавших возросло до 25 человек.

Павел Башинский

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