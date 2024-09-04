Атака рф на Львів забрала життя вже трьох людей, серед них попередньо дитина, 25 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки по Львову загинуло троє людей, серед яких 14-річна дівчина. Кількість постраждалих зросла до 25 осіб.
Внаслідок нічної атаки російських військ на Львів загинуло вже троє людей, серед яких, попередньо, 14-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до 25 осіб, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу, пише УНН.
На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо, це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25
Окупанти обстріляли Львів: пошкоджено житлові будинки в районі головного вокзалу 04.09.24, 06:36 • 29349 переглядiв