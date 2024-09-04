Окупанти обстріляли Львів: пошкоджено житлові будинки в районі головного вокзалу

Терористи пошкодили житлові будинки міста Львів. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце - заявив Максим Козицький.

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Голова Львівської міської громади Андрій Садовий зазначив, що у районі головного вокзалу сталося загоряння житлових будинків. Дві школи, а саме Арніка та №17 - сьогодні не проводять навчання, учні залишаться вдома. Крім того, на вулицях Коновальця, Братів Міхновських і Мельника вибито багато вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Раніше було поінформовано, що у Львові працює ППО, позаяк ворог під час нічної атаки кілька разів бив по місту.

У Львові працює ППО