Окупанти обстріляли Львів: пошкоджено житлові будинки в районі головного вокзалу
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджено житлові будинки. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що всі профільні служби направлено на місце події.
Терористи пошкодили житлові будинки міста Львів. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце
Додамо
Голова Львівської міської громади Андрій Садовий зазначив, що у районі головного вокзалу сталося загоряння житлових будинків. Дві школи, а саме Арніка та №17 - сьогодні не проводять навчання, учні залишаться вдома. Крім того, на вулицях Коновальця, Братів Міхновських і Мельника вибито багато вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Львові працює ППО, позаяк ворог під час нічної атаки кілька разів бив по місту.