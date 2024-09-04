Оккупанты обстреляли Львов: повреждены жилые дома в районе главного вокзала

Террористы повредили жилые дома города Львов. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома. Все профильные службы направили на место - заявил Максим Козицкий.

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Глава Львовской городской общины Андрей Садовый отметил, что в районе главного вокзала произошло возгорание жилых домов. Две школы, а именно Арника и №17 – сегодня не проводят обучение, ученики останутся дома. Кроме того, на улицах Коновальца, Братьев Михновских и Мельника выбиты многие окна. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

Ранее было проинформировано, что во Львове работает ПВО, поскольку враг во время ночной атаки несколько раз бил по городу.

У Львові працює ППО