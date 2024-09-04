Оккупанты обстреляли Львов: повреждены жилые дома в районе главного вокзала
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что все профильные службы направлены на место происшествия.
Террористы повредили жилые дома города Львов. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома. Все профильные службы направили на место
Добавим
Глава Львовской городской общины Андрей Садовый отметил, что в районе главного вокзала произошло возгорание жилых домов. Две школы, а именно Арника и №17 – сегодня не проводят обучение, ученики останутся дома. Кроме того, на улицах Коновальца, Братьев Михновских и Мельника выбиты многие окна. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
Ранее было проинформировано, что во Львове работает ПВО, поскольку враг во время ночной атаки несколько раз бил по городу.
У Львові працює ППО4 сентября 2024, 02:24 • 19190 просмотров