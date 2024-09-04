Во Львове работает ППО
Киев • УНН
Во Львове активирована система противовоздушной обороны. Воздушные Силы ВСУ сообщили об обнаружении второго ударного беспилотного летательного аппарата, движущегося в направлении города Львов.
Во Львове работает ППО. Об этом сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, передает УНН.
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Воздушные Силы ВСУ проинформировали о втором ударном БпЛА в направлении города Львов.
На Львівщині працює протиповітряна оборона4 сентября 2024, 01:58 • 9254 просмотра