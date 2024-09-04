Атака рф на Львов унесла жизни уже трех человек, среди них предварительно ребенок, 25 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной атаки по Львову погибли три человека, среди которых 14-летняя девушка. Количество пострадавших возросло до 25 человек.
В результате ночной атаки российских войск на Львов погибли уже три человека, среди которых, предварительно, 14-летняя девочка, количество пострадавших возросло до 25 человек, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, пишет УНН.
К сожалению, имеем третьего погибшего человека в результате ночной атаки по Львову. Предварительно, это 14-летняя девочка. Количество пострадавших возросло до 25
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