Во Львове уже четвертый погибший из-за атаки рф
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Львов найден четвертый погибший. Количество пострадавших возросло до 35, повреждено более 50 домов и два медучреждения, две школы не будут работать из-за выбитых окон.
Во Львове нашли четвертого погибшего в результате вражеского удара по городу, сообщил мэр Андрей Садовый, передает УНН.
«Найден четвертый погибший», - написал Садовый в Telegram.
Дополнение
В результате вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до по меньшей мере 35 человек, среди погибших - медицинская работница. Повреждено более 50 домов и еще два медицинских учреждения. Также сегодня в городе не будут работать две школы, ведь в них повылетали окна.