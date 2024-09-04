Во Львове уже четвертый погибший из-за атаки рф

Во Львове нашли четвертого погибшего в результате вражеского удара по городу, сообщил мэр Андрей Садовый, передает УНН.



«Найден четвертый погибший», - написал Садовый в Telegram.



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В результате вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до по меньшей мере 35 человек, среди погибших - медицинская работница. Повреждено более 50 домов и еще два медицинских учреждения. Также сегодня в городе не будут работать две школы, ведь в них повылетали окна.

