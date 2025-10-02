У Львові народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5 кілограмів
Київ • УНН
У лікарні святої Анни Першого медоб’єднання Львова 1 жовтня шляхом кесаревого розтину народилася дівчинка Аделіна. Її вага становила 5340 грамів, а зріст – 60 см.
Деталі
Як відзначили у міській раді, третя вагітність, хоч і була бажаною, але стала для батьків сюрпризом.
1 жовтня шляхом кесаревого розтину на світ з’явилася Аделіна – вагою аж 5340 грамів та зростом 60 см! Дівчинка та мама сьогодні почуваються чудово і вже готуються до виписки
