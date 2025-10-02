У Львові народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5 кілограмів

$41.220.08
Ексклюзив
13:54 • 5526 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10643 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 4960 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11570 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20127 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27416 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29046 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26751 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45828 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20999 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30
УНН Lite
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16
У Львові народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5 кілограмів

Київ • УНН

 • 736 перегляди

У лікарні святої Анни Першого медоб’єднання Львова 1 жовтня шляхом кесаревого розтину народилася дівчинка Аделіна. Її вага становила 5340 грамів, а зріст – 60 см.

У Львові народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5 кілограмів

У лікарні святої Анни Першого медоб’єднання Львова народилася дівчинка-богатирка, вагою понад 5 кілограм, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

Деталі

Як відзначили у міській раді, третя вагітність, хоч і була бажаною, але стала для батьків сюрпризом.

1 жовтня шляхом кесаревого розтину на світ з’явилася Аделіна – вагою аж 5340 грамів та зростом 60 см! Дівчинка та мама сьогодні почуваються чудово і вже готуються до виписки 

- йдеться у повідомленні.

У Львові виписали першу в Україні двійню, народжену завдяки держпрограмі репродуктивних технологій29.01.25, 15:46 • 25733 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Львів