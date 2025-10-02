Во Львове родилась девочка-богатырка весом более 5 килограммов

В больнице святой Анны Первого медобъединения Львова родилась девочка-богатырка весом более 5 килограмм, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Как отметили в городском совете, третья беременность, хоть и была желанной, но стала для родителей сюрпризом.

1 октября путем кесарева сечения на свет появилась Аделина – весом аж 5340 граммов и ростом 60 см! Девочка и мама сегодня чувствуют себя прекрасно и уже готовятся к выписке - говорится в сообщении.

