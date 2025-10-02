Во Львове родилась девочка-богатырка весом более 5 килограммов
В больнице святой Анны Первого медицинского объединения Львова 1 октября путем кесарева сечения родилась девочка Аделина. Ее вес составил 5340 граммов, а рост – 60 см.
Как отметили в городском совете, третья беременность, хоть и была желанной, но стала для родителей сюрпризом.
1 октября путем кесарева сечения на свет появилась Аделина – весом аж 5340 граммов и ростом 60 см! Девочка и мама сегодня чувствуют себя прекрасно и уже готовятся к выписке
