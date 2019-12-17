У Львові на пішохідному переході тролейбус наїхав на чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні зранку, 17 грудня, близько 8:50 год на вул. Зеленій, 257, у напрямку до центру, трапилася ДТП за участі тролейбуса № 24 і пішохода. Про це пише “Гал-інфо” із посиланням на прес-служба ЛМР, передає УНН.
ʺЗа попередньою інформацією, пішохід раптово вийшов на дорогу, переходячи не на пішохідному переході, що і стало причиною ДТП. Пішохід впав та отримав удар у голову. Потерпілого забрала карета швидкої допомоги, наразі лікарі встановлюють, у якому стані перебуває пацієнт.
На місці ДТП проводять слідчі дії поліція та ревізори служби безпеки руху ЛКП ʺЛьвівелектротрансʺ. Висновки робитиме слідчо-оперативна групаʺ, — повідомили у ЛКП ʺЛьвівелектротрансʺ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через смертельну ДТП з автобусом “Херсон-Москва” відкрили провадження
Нагадаємо, у Чернігові засудили водія маршрутки, який в’їхав у тролейбус.