Через смертельну ДТП з автобусом "Херсон-Москва" відкрили провадження

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса сполученням "Херсон-Москва" і вантажівки, у якій загинули троє людей та шістнадцять травмовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.