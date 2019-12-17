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У Чернігівській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі

У Чернігівській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 20254 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Чернігівській області зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого щонайменше 3 особи загинуло, ще 15 - постраждали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій України.

“16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобусу сполученням Херсон — Москва”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП “загинуло 3 особи та 15 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеню важкості”.

Додається, що рятувальники залучалися для деблокації потерпілих.

Нагадаємо, у Донецькій області сталася ДТП за участі чотирьох легкових автомобілів та пасажирського автобусу, в результаті чого постраждала людина.

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