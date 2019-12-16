На Донеччині зіткнулись чотири легковики та автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Донецькій області сталася ДТП за участі чотирьох легкових автомобілів та пасажирського автобусу, в результаті чого постраждала людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 16 грудня, о 7.05 до чергової частини Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Олекси Тихого, в якій зіткнулися кілька автомобілів та автобус.
Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2101", рухаючись по вулиці Олекси Тихого при виїзді з міста Краматорськ виконав розворот через подвійну суцільну смугу, не переконавшись у тому, що не здійснює загрозу для інших учасників дорожнього руху. Внаслідок цього маневру водії, які рухалися у зустрічному напрямку, зіткнулися з ним та між собою.
Внаслідок аварії постраждав водій автомобіля "ВАЗ 2101". Загалом в ДТП зіткнулись 4 автомобілі та 1 автобус.
За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами).
Нагадаємо, на Тернопільщині сталася ДТП за участі двох автомобілів та шкільного автобуса. Водій одного із автомобілів загинув.