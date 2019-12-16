На Тернопільщині трапилась ДТП за участі двох легковиків та шкільного автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Тернопільщині сталася ДТП за участі двох автомобілів та шкільного автобуса. Водій одного із автомобілів загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.
"Два автомобілі та шкільний автобус не розминулися на Тернопільщині 15 грудня. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече", поблизу села Кровинка Теребовлянського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "Еталон", а після цього врізався ще в одне зустрічне авто "ВАЗ-21074". Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що, за попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний.
"У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт. Дружба. На щастя, діти не постраждали", - додали у відділі комунікації.
Вказано, що водія іномарки - жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.
Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, на Львівщині у ДТП за участю шкільного автобуса травмувалося троє дітей.