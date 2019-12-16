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На Тернопільщині трапилась ДТП за участі двох легковиків та шкільного автобуса

На Тернопільщині трапилась ДТП за участі двох легковиків та шкільного автобуса

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Тернопільщині сталася ДТП за участі двох автомобілів та шкільного автобуса. Водій одного із автомобілів загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.

"Два автомобілі та шкільний автобус не розминулися на Тернопільщині 15 грудня. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече", поблизу села Кровинка Теребовлянського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "Еталон", а після цього врізався ще в одне зустрічне авто "ВАЗ-21074". Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що, за попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний.

"У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт. Дружба. На щастя, діти не постраждали", - додали у відділі комунікації.

Вказано, що водія іномарки - жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, на Львівщині у ДТП за участю шкільного автобуса травмувалося троє дітей.

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