На Львівщині у ДТП за участю шкільного автобуса травмувалося троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У селі Коростів на Львівщині сталася аварія за участю легковика та шкільного автобуса. В результаті ДТП п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження, серед яких троє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
"Поліцейські розслідують обставини зіткнення легковика зі шкільним автобусом. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб, з них троє – діти. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 грудня, близько 8:20 на автодорозі "Київ – Чоп" у селі Коростів, Сколівського району", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, сталося зіткнення автомобіля Peugeot 308, яким керував 28-річний львів’янин, зі шкільним автобусом ТАТА під керуванням 46-річного жителя Сколівського району.
"Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, мешканці міста Сколе віком 11-17 років, а також водій та пасажирка Peugeot - 24-річна киянка", - повідомили у поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів одна людина загинула та ще одна отримала травми.