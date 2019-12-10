На Львівщині зіткнулись чотири автівки, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів одна людина загинула та ще одна отримала травми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Подія сталася 9 грудня, близько 19:00, на автодорозі "Західний обхід міста Львів", поблизу села Басівка Пустомитівського району
Відбулось зіткнення між автомобілями Renault Logan, Chevrolet Cruise, пассажирского фургона Renault Traffic та автомобіля "УАЗ".
Внаслідок ДТП водій автомобіля Renault Logan від отриманих травм помер на місці події, водій фургону Renault Traffic, у стані середнього ступеня важкості госпіталізований у 8-му МКЛ Львова. Обставини події встановлюються.
Нагадємо, у Кропивницькому сталася ДТП, в якій постраждали двоє дівчат.