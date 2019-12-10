На Львівщині зіткнулись чотири автівки, є загиблий

Подія сталася 9 грудня, близько 19:00, на автодорозі "Західний обхід міста Львів", поблизу села Басівка Пустомитівського району

Відбулось зіткнення між автомобілями Renault Logan, Chevrolet Cruise, пассажирского фургона Renault Traffic та автомобіля "УАЗ".

Внаслідок ДТП водій автомобіля Renault Logan від отриманих травм помер на місці події, водій фургону Renault Traffic, у стані середнього ступеня важкості госпіталізований у 8-му МКЛ Львова. Обставини події встановлюються.

Нагадємо, у Кропивницькому сталася ДТП, в якій постраждали двоє дівчат.