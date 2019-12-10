Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во Львовской области в результате столкновения четырех автомобилей один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Событие произошло 9 декабря, около 19:00, на автодороге "Западный обход города Львов", вблизи села Басовка Пустомытовского района
Произошло столкновение между автомобилями Renault Logan, Chevrolet Cruise, пассажирского фургона Renault Traffic и автомобиля "УАЗ".
В результате ДТП водитель автомобиля Renault Logan от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель фургона Renault Traffic, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в 8-м ГКБ Львова. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напоминаем, в Кропивницком произошло ДТП, в котором пострадали две девушки.