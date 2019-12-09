Автівка збила двох дівчат у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому сталася ДТП, в якій постраждали двоє дівчат. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП Кіровоградської області.
“О 18:30 40-річний водій автомобіля „Таврія“ наїхав на двох дівчат. ДТП сталася на нерегульованому переході. Потерпілі отримали травми, їх доставили до лікарні. За попередньою інформацією, водій був тверезий”, — повідомили у поліції.
На місці події працюють правоохоронці.
Користувачі соцмереж повідомляють, що дівчата віком 16-17 років. Одна була без свідомості.
Нагадаємо, у ДТП на Одещині загинула жінка і травмувалися двоє малолітніх дітей.