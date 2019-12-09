У ДТП на Одещині загинула жінка і травмувалися двоє малолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Одещині сталася ДТП за участю фургона та легковика, внаслідок чого загинула одна людина та ще четверо травмовано, з них двоє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
Подія сталась 9 грудня, вранці між селами Випасне та Бритівка. Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 34-річна водійка легкового фургона Renault Kangoo скоїла зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу.
В результаті ДТП жінка загинула миттєво, а троє її пасажирів - хлопчик і дівчинка 7-ми та 8-ми років та 18-річна дівчина отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Крім того, травм зазнав і 57-річний водій Mitsubishi. Усіх їх забрала карета "швидкої".
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувалися.