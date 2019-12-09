У ДТП на Одещині загинула жінка і травмувалися двоє малолітніх дітей

КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Одещині сталася ДТП за участю фургона та легковика, внаслідок чого загинула одна людина та ще четверо травмовано, з них двоє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.