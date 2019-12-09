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В ДТП в Одесской области погибла женщина и травмировались двое малолетних детей

В ДТП в Одесской области погибла женщина и травмировались двое малолетних детей

Киев  •  УНН

 • 11268 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одесской области произошло ДТП с участием фургона и легковушки, в результате чего погиб один человек и еще четверо травмированы, из них двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Событие произошло 9 декабря утром между селами Выпасное и Бритовка. Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo совершила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу.

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения.

Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi. Всех их забрала карета "скорой".

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области в результате ДТП погиб один человек и еще четверо травмированы.

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