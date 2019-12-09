В Житомирской области перевернулась легковушка: один человек погиб, еще четверо травмированы

"Около 2 ночи в Емильчинское отделение полиции поступило сообщение от медиков "скорой" о ДТП с пострадавшими людьми. На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Оctavia на закругленном участке улицы в селе Рыхальское не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с бетонными столбиками и перевернулся.

В результате ДТП от полученных травм погиб 40-летний местный житель. Еще четыре человека, которые находились в автомобиле - трое женщин в возрасте от 26 до 37 лет, жительницы Емильчинского района, и 48-летний хмельничанин - с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП погибла женщина-пассажир, еще четыре человека получили ранения.