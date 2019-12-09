На Житомирщині перекинувся легковик: одна людина загинула, ще четверо травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Житомирській області водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіштовхнувся з бетонними стовпчиками та перекинувся. Внаслідок ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувалися. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
"Близько 2 ночі до Ємільчинського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків "швидкої" про ДТП із постраждалими людьми. На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи", - сказано у повідомленні.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Skoda Оctavia на заокругленій ділянці вулиці у селі Рихальському не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль зіштовхнувся з бетонними стовпчиками та перекинувся.
Унаслідок ДТП від отриманих травм загинув 40-річний місцевий житель. Ще четверо людей, які знаходились в автомобілі – троє жінок віком від 26 до 37 років, жительок Ємільчинського району, та 48-річний хмельничанин – з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено.