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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 58925 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106565 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144283 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138276 просмотра

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5 марта, 15:49 • 174115 просмотра

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Автомобиль сбил двух девушек в Кропивницком

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня в Кропивницком произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП Кировоградской области.

"В 18:30 40-летний водитель автомобиля "Таврия" наехал на двух девушек. ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Пострадавшие получили травмы, их доставили в больницу. По предварительной информации, водитель был трезв", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители.

Пользователи соцсетей сообщают, что девушки в возрасте 16-17 лет. Одна была без сознания.

Напомним, в ДТП в Одесской области погибла женщина и травмы двое малолетних детей.

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