Автомобиль сбил двух девушек в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня в Кропивницком произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП Кировоградской области.
"В 18:30 40-летний водитель автомобиля "Таврия" наехал на двух девушек. ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Пострадавшие получили травмы, их доставили в больницу. По предварительной информации, водитель был трезв", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работают правоохранители.
Пользователи соцсетей сообщают, что девушки в возрасте 16-17 лет. Одна была без сознания.
Напомним, в ДТП в Одесской области погибла женщина и травмы двое малолетних детей.