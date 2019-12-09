Автомобиль сбил двух девушек в Кропивницком

"В 18:30 40-летний водитель автомобиля "Таврия" наехал на двух девушек. ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Пострадавшие получили травмы, их доставили в больницу. По предварительной информации, водитель был трезв", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители.

Пользователи соцсетей сообщают, что девушки в возрасте 16-17 лет. Одна была без сознания.

Напомним, в ДТП в Одесской области погибла женщина и травмы двое малолетних детей.