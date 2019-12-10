Во Львовской области в ДТП с участием школьного автобуса травмировались трое детей

"Полицейские расследуют обстоятельства столкновения легковушки со школьным автобусом. В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, из них трое - дети. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 декабря, около 8:20 на автодороге "Киев - Чоп" в селе Коростив, Сколевского района", - говорится в сообщении.

Установлено, произошло столкновение автомобиля Peugeot 308, которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом ТАТА под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

"В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка Peugeot - 24-летняя киевлянка", - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения четырех автомобилей один человек погиб и еще один получил травмы.