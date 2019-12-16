В Тернопольской области произошло ДТП с участием двух легковушек и школьного автобуса

"Два автомобиля и школьный автобус не разминулись в Тернопольской области 15 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече", вблизи села Кровинка Теребовлянского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а затем врезался еще в один встречный автомобиль "ВАЗ-21074". Такой маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, по предварительной информации, все водители были трезвыми, а транспорт был исправен.

"В ходе проверки стало известно, что на момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в пгт. Дружба. К счастью, дети не пострадали", - добавили в отделе коммуникации.

Указано, что водителя иномарки - жителя Львовской области, задержали согласно статье 208 УПК.

Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК. Продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области в ДТП с участием школьного автобуса травмировались трое детей.