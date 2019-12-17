Во Львове на пешеходном переходе троллейбус наехал на мужчину

“По предварительной информации, пешеход внезапно вышел на дорогу, переходя не в пешеходном переходе, что и стало причиной ДТП. Пешеход упал и получил удар в голову. Пострадавшего увезла карета скорой помощи, пока врачи устанавливают, в каком состоянии находится пациент.

На месте ДТП проводят следственные действия полиция и ревизоры службы безопасности движения ЛКП „Львовелектротранс“. Выводы будет делать следственно-оперативная група”, — сообщили в ЛКП “Львовелектротранс”.

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Напомним, в Чернигове осудили водителя маршрутки, который въехал в троллейбус.