Во Львове на пешеходном переходе троллейбус наехал на мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня утром, 17 декабря, около 8:50 ч на ул. Зеленой, 257, по направлению к центру, произошло ДТП с участием троллейбуса № 24 и пешехода. Об этом пишет “Гал-инфо” со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, передает УНН.
“По предварительной информации, пешеход внезапно вышел на дорогу, переходя не в пешеходном переходе, что и стало причиной ДТП. Пешеход упал и получил удар в голову. Пострадавшего увезла карета скорой помощи, пока врачи устанавливают, в каком состоянии находится пациент.
На месте ДТП проводят следственные действия полиция и ревизоры службы безопасности движения ЛКП „Львовелектротранс“. Выводы будет делать следственно-оперативная група”, — сообщили в ЛКП “Львовелектротранс”.
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Напомним, в Чернигове осудили водителя маршрутки, который въехал в троллейбус.