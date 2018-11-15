У Луцьку зібрали 11,5 тонн відпрацьованих батарейок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За останні 6 років лучанами зібрано та передано на переробку понад 11,5 тонн відпрацьованих батарейок. Про це повідомила прес-служба Луцької міської ради, передає УНН.
Ініціатива започаткована та профінансована коштами міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2013 році.
Протягом 2015 — 2016 років до акції долучились дошкільні навчальні заклади, супермаркети, автозаправні станції та інші небайдужі до проблем екології.
Тільки за останній рік маса зібраних відпрацьованих батарейок та акумуляторів становила 3,5 тонни, які 8 листопада цього року були завантажені та доставлені у м. Львів на підприємство “Аргентум” для подальшої переробки.
За інформацією директора підприємства “Аргентум” Василя Срібного, місто Луцьк єдине в Західному регіоні, яке організувало централізований збір цього виду небезпечних відходів, та ще й в таких великих обсягах вилучає небезпечні відходи із загальної маси сміття, що утворюється в місті.
“Якщо Ви небайдужі до того, який світ оточує Вас навколо і в якому довкіллі житимуть Ваші діти, пропонуємо: принести та викинути використані побутові батарейки та акумулятори мобільних телефонів у спеціальні контейнери встановлені у місті Луцьку. Потрапляючи на полігон твердих побутових відходів чи в інші місця вони під дією води та сонця розкладаються і забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду, повітря, весь навколишній простір.
У конструкції батарейок використовуються матеріали, що завдають шкоди довкіллю: свинець, кадмій, літій, ртуть, цинк, марганець та інші. Одна викинута батарейка може забруднити цими речовинами 20 м2 або 1 м3 землі, 400 літрів води, знищити два дерева, двох кротів, їжака і тисячі дощових черв’яків — саме так оцінюється збиток природі, нанесений однією батарейкою”, — зазначають в Луцькій міськраді.
Нагадаємо, донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів.
Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 570 кг використаних батарейок.