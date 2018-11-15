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В Луцке собрали 11,5 тонн отработанных батареек

В Луцке собрали 11,5 тонн отработанных батареек

Киев  •  УНН

 • 9524 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За последние 6 лет лучанами собрано и передано на переработку более 11,5 тонн отработанных батареек. Об этом сообщила пресс-служба Луцкого городского совета, передает УНН.

Инициатива основана и профинансирована средствами городского фонда охраны окружающей природной среды в 2013 году.

В течение 2015 - 2016 лет к акции присоединились дошкольные учебные заведения, супермаркеты, автозаправочные станции и другие неравнодушные к проблемам экологии.

Только за последний год масса собранных отработанных батареек и аккумуляторов составляла 3,5 тонны, которые 8 ноября этого года были загружены и доставлены в г. Львов на предприятие "Аргентум" для дальнейшей переработки.

По информации директора предприятия "Аргентум" Василия Серебряного, город Луцк единственный в Западном регионе, который организовал централизованный сбор этого вида опасных отходов, да еще и в таких больших объемах изымает опасные отходы из общей массы мусора, образующегося в городе.

"Если Вы неравнодушны к тому, какой мир окружает Вас вокруг и в какой окружающей среде жить Вашим детям, предлагаем: принести и выбросить использованные бытовые батарейки и аккумуляторы мобильных телефонов в специальные контейнеры установлены в городе Луцке. Попадая на полигон твердых бытовых отходов или в другие места они под действием воды и солнца разлагаются и загрязняют чрезвычайно токсичными веществами почву, воду, воздух, все окружающее пространство.

В конструкции батареек используются материалы, которые наносят вред окружающей среде: свинец, кадмий, литий, ртуть, цинк, марганец и другие. Одна выброшенная батарейка может загрязнить этими веществами 20 кв. м или 1 кв. м земли, 400 литров воды, уничтожить два дерева, двух кротов, ежа и тысячи дождевых червей - именно так оценивается ущерб природе, нанесенный одной батарейкой", - отмечают в Луцком горсовете.

Напомним, недавно в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогли волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов.

В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали более 4,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 570 кг использованных батареек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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