У Луцьку затримали 22-річного чоловіка, який відмовився надати документи ТЦК і поліції: розслідуванням зайнялося ДБР
Київ • УНН
22-річний лучанин відмовився надати документи поліції та ТЦК, намагався втекти. На нього склали адмінпротоколи, ДБР розслідує можливе перевищення повноважень правоохоронцем.
У Луцьку затримали 22-річного чоловіка, який відмовився надати документи поліції та ТЦК і намагався втекти. На затриманого склали адмінпротоколи, а ДБР розслідує кримінальне провадження за статтею щодо можливого перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, повідомили у ГУНП у Волинській області, пише УНН.
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Як розповіли у поліції, у суботу, 14 вересня, поліцейські спільно із військовослужбовцями районного ТЦК та СП у місті Луцьку на вулиці Клима Савура зупинили чоловіка для перевірки документів та звірки військово-облікових даних.
"Під час спілкування 22-річний лучанин в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу, намагався втекти, штовхався, не виконуючи законної вимоги працівників поліції", - повідомили у поліції.
Зазначається, що правопорушника затримали та доставили в Луцьке районне управління поліції для встановлення особи.
За скоєння правопорушення, як вказано, на фігуранта склали адміністративні протоколи про затримання та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП.
"Керівництвом поліції Волині призначене службове розслідування щодо дій поліцейського під час затримання місцевого мешканця", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в межах призначеного службового розслідування перевіряє дії працівника поліції. Розслідування кримінального провадження за фактом події проводить Державне бюро розслідувань.
Як повідомляється, ДБР розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.
У Мукачеві чоловік напав на співробітника ТЦК, його затримали13.09.24, 01:58 • 15541 перегляд