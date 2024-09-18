В Луцке задержали 22-летнего мужчину, который отказался предоставить документы ТЦК и полиции: расследованием занялось ГБР
Киев • УНН
22-летний лучанин отказался предоставить документы полиции и ТЦК, пытался убежать. На него составили админпротоколы, ГБР расследует возможное превышение полномочий правоохранителем.
В Луцке задержали 22-летнего мужчину, который отказался предоставить документы полиции и ТЦК и пытался убежать. На задержанного составили админпротоколы, а ГБР расследует уголовное производство по статье о возможном превышении власти или служебных полномочий правоохранителем, сообщили в ГУНП в Волынской области, пишет УНН.
Детали
Как рассказали в полиции, в субботу, 14 сентября, полицейские совместно с военнослужащими районного ТЦК и СП в городе Луцке на улице Клима Савура остановили мужчину для проверки документов и сверки военно-учетных данных.
"Во время общения 22-летний лучанин в категорической форме отказывался предоставить полицейским документы, удостоверяющие личность, пытался убежать, толкался, не выполняя законного требования сотрудников полиции", - сообщили в полиции.
Отмечается, что правонарушителя задержали и доставили в Луцкое районное управление полиции для установления личности.
За совершение правонарушения, как указано, на фигуранта составили административные протоколы о задержании и по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КУоАП.
"Руководством полиции Волыни назначено служебное расследование относительно действий полицейского при задержании местного жителя", - говорится в сообщении.
Как отмечается, управление главной инспекции и соблюдения прав человека и внутренняя безопасность в рамках назначенного служебного расследования проверяет действия сотрудника полиции. Расследование уголовного производства по факту происшествия проводит Государственное бюро расследований.
Как сообщается, ГБР расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.
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