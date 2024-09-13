В Мукачево мужчина напал на сотрудника ТЦК, его задержали

В Мукачево мужчина ударил бутылкой по голове сотрудника ТЦК. Нападавшего задержали, а военного - госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП, передает УНН.

Детали

В четверг, 12 сентября, в соцсетях появилось видео, на котором военнослужащие задерживают мужчину возле спортивной площадки в городе Мукачево.

В ВТЦК объяснили, что происшествие произошло возле Мукачевского РТЦК и СП. Там был задержан мужчина. Однако опубликованная видеозапись не отражает всех обстоятельств событий, предшествовавших задержанию, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел около 15:30. Так, агрессивный мужчина подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них.

«Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В то же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать», - говорится в сообщении.

В ответ на такие действия группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на акт агрессии и задержала нападающего. К нему была применена сила, чтобы он не убежал до прибытия полиции.

В Закарпатском ОТЦК отмечают, что действия военных были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас переводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия. Начато служебное расследование.

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