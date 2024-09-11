В Одессе мужчина пытался убежать во время проверки документов патрулем с ТЦК, его задержали - полиция

В Одессе во время проверки военно-учетных данных патрулем с представителями ТЦК мужчина пытался убежать, его задержали. Назначено служебное расследование действий правоохранителей. Об этом сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня днем во время совместного патрулирования полиции и военнослужащих ТЦК и СП и проверки военно-учетных данных у прохожего, последний отказался предоставить документы, начал убегать, упал и повредил колено, а когда его догнали - сопротивлялся правоохранителям и пытался ударить их палкой. В конфликт вмешались прохожие, начали заступаться за правонарушителя", - указали в полиции.

На место, как сообщается, прибыли патрульные полицейские, "которые применили к последнему наручники, он задержан в административном порядке".

Правоохранители, как сообщается, составляют протоколы в отношении мужчины по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях и ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство) этого же кодекса.

"Кроме этого, руководством полиции назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям правоохранителей", - говорится в сообщении.

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