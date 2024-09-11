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В Одесі чоловік намагався втекти під час перевірки документів патрулем з ТЦК, його затримали - поліція

В Одесі чоловік намагався втекти під час перевірки документів патрулем з ТЦК, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 11144 перегляди

Під час перевірки документів в Одесі чоловік втік, а потім чинив опір правоохоронцям. Його затримано, складають протоколи за непокору та хуліганство, призначено службове розслідування дій правоохоронців.

В Одесі під час перевірки військово-облікових даних документів патрулем з представниками ТЦК чоловік намагався втекти, його затримали. Призначено службове розслідування дій правоохоронців. Про це повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вдень під час спільного патрулювання поліції та військовослужбовців ТЦК та СП й перевірки військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи, почав тікати, впав та пошкодив коліно, а коли його наздогнали – чинив опір правоохоронцям та намагався вдарити їх палицею. У конфлікт втрутилися перехожі, почали заступатися за правопорушника", - вказали у поліції.

На місце, як повідомляється, прибули патрульні поліцейські, "які застосували до останнього кайданки, він затриманий в адміністративному порядку".

Правоохоронці, як повідомляється, складають протоколи стосовно чоловіка за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення та ч. 1 ст. 173 (дрібне хуліганство) цього ж кодексу.

"Окрім цього, керівництвом поліції призначено службове розслідування, під час якого буде дано оцінку діям правоохоронців", - ідеться у повідомленні.

В Одесі черговий інцидент з ТЦК: центр комплектування відреагував07.09.24, 12:58 • 17874 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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