В Одесі черговий інцидент з ТЦК: центр комплектування відреагував
Київ • УНН
В Одеському обласному ТЦК заявили, що біля збірного пункту в Одесі жінка заблокувала ворота, військові викликали поліцію, а громадянка нібито напала на службовий транспорт. ТЦК закликає не піддаватися на провокації.
У мережі з'явилося відео чергового інциденту з ТЦК в Одесі, в обласному центрі комплектування заявляють, що жінка заблокувала ворота збірного пункту, а військові викликали поліцію, на відео ж, як стверджують у ТЦК, потрапив момент, де "водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки". Про це повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook у суботу, пише УНН.
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Як зазначили в Одеському обласному ТЦК, "мережею поширюється відео, у якому пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових".
"Так, біля будівлі збірного пункту міста Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які мають на меті перешкоджанню роботи РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК", - повідомили в Одеському ТЦК.
Як зазначили в Одеському ТЦК, "військовослужбовці ТЦК та СП діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції". "По приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", - зазначили в Одеському ТЦК.
І вказали, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань може кваліфікуватися за статтею 141-1 ККУ, а напад на службовий транспорт може бути розцінений як посягання на майно ЗСУ.
"Керівництво ТЦК та СП закликає громадян дотримуватися законодавства і не піддаватися на провокації. Поширення неперевіреної або спотвореної інформації лише сприяє дезінформації та грає на руку ворогу", - ідеться у заяві.
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