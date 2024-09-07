В Одессе очередной инцидент с ТЦК: центр комплектования отреагировал

В сети появилось видео очередного инцидента с ТЦК в Одессе, в областном центре комплектования заявляют, что женщина заблокировала ворота сборного пункта, а военные вызвали полицию, на видео же, как утверждают в ТЦК, попал момент, где "водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки". Об этом сообщил Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook в субботу, пишет УНН.

Детали

Как отметили в Одесском областном ТЦК, "в сети распространяется видео, в котором рядовые граждане пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных".

"У здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, которая привлекла внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые имеют целью препятствование работы РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физическое недомогание, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", - сообщили в Одесском ТЦК.

Как отметили в Одесском ТЦК, "военнослужащие ТЦК и СП действовали в соответствии с законодательством и вызвали наряд патрульной полиции". "По приезду полиции гражданка начала вести себя еще более агрессивно, совершив нападение на транспортное средство, которое выезжало с территории сборного пункта. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, которое искажено и подано в анонимных (сомнительных) телеграм-каналах", - отметили в Одесском ТЦК.

И указали, что во время военного положения препятствование законной деятельности ВСУ или других военных формирований может квалифицироваться по статье 141-1 УКУ, а нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество ВСУ.

"Руководство ТЦК и СП призывает граждан соблюдать законодательство и не поддаваться на провокации. Распространение непроверенной или искаженной информации только способствует дезинформации и играет на руку врагу", - говорится в заявлении.

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