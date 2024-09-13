У Мукачеві чоловік напав на співробітника ТЦК, його затримали
Київ • УНН
Агресивний чоловік ударив пляшкою по голові військовослужбовця біля Мукачівського РТЦК. Нападника затримали, а постраждалого госпіталізували. Поліція з'ясовує обставини інциденту.
У Мукачеві чоловік ударив пляшкою по голові співробітника ТЦК. Нападника затримали, а військового — госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба Закарпатського ОТЦК і СП, передає УНН.
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У четвер, 12 вересня, у соцмережах з’явилося відео, на якому військовослужбовці затримують чоловіка біля спортивного майданчика в місті Мукачево.
У ВТЦК пояснили, що подія сталася біля Мукачівського РТЦК і СП. Там було затримано чоловіка. Однак опублікований відеозапис не відображає всіх обставин подій, що передували затриманню, уточнили у відомстві.
Інцидент стався близько 15:30. Так, агресивний чоловік підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП і постукав у них.
"Перебуваючи в добовому наряді військовослужбовець відчинив двері. Водночас, візитер несподівано вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові та намагався втекти", — йдеться в повідомленні.
У відповідь на такі дії група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на акт агресії та затримала нападника. До нього було застосовано силу, щоб він не втік до прибуття поліції.
У Закарпатському ОТЦК зазначають, що дії військових були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на поведінку молодика. Нападника було передано наряду патрульної поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні де йому надають необхідну медичну допомогу.
Наразі перекладається перевірка обставин інциденту, а поліція з’ясовує обставини події. Розпочато службове розслідування.
В Одесі чоловік намагався втекти під час перевірки документів патрулем з ТЦК, його затримали - поліція11.09.24, 15:59 • 11144 перегляди