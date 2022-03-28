У Лос-Анджелесі назвали володарів "Оскару 2022"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні відбулася щорічна церемонія нарогодження в сфері кіно від кіноакадемії "Оскар". Про це інформує УНН.
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Кінопремія стала ще одним майданчиком, де заговорили про війну в Україні.
Продюсери підтримали Україну хвилиною мовчання та кількома слайдами та війною. Зокрема, гостям нагадали, що зараз в Україні мільйони сімей потребують їжі, води, крові та медикаментів.
При цьому росію не згадали, а війну назвали "конфліктом, вторгненням та збитком". Також організатори попросили підтримати Україну будь-яким доступним способом.
Зі сцени церемонії кіноакадемії Оскар, уродженка України Міла Куніс під час промови згадала про війну в Україні.
Цього року головну нагороду отримали:
Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт ("Король Річард")
Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")
Найкращий режисер: Джейн Кемпіон ("У руках пса")
Найкращий іноземний фільм: Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія
Найкращий анімований фільм: Енканто / Encanto
Найкращі костюми: Круелла / Cruella
Найкращий актор другого плану: Трой Коцур, Кода / CODA
Найкраща акторка другого плану: Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story
Найкращі візуальні ефекти: Дюна / Dune
Найкраща операторська робота: Дюна / Dune
Найкращий макіяж і зачіски: Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye
Найкраща робота художника-постановника: Дюна / Dune
Найкращий монтаж: Дюна / Dune
Найкраща оригінальна музика: Дюна / Dune
Найкращий ігровий короткометражний фільм: The Long Goodbye
Найкраща анімована короткометражка: The Windshield Wiper
Найкращий документальний короткометражний фільм: The Queen of Basketball
Найкращий звук: Дюна / Dune
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Літо душі"
Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – "007: Не час помирати"