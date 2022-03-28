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У Лос-Анджелесі назвали володарів "Оскару 2022"

Київ • УНН

 • 189815 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні відбулася щорічна церемонія нарогодження в сфері кіно від кіноакадемії "Оскар". Про це інформує УНН.

У Лос-Анджелесі назвали володарів "Оскару 2022"

Деталі

Кінопремія стала ще одним майданчиком, де заговорили про війну в Україні.

Продюсери підтримали Україну хвилиною мовчання та кількома слайдами та війною. Зокрема, гостям нагадали, що зараз в Україні мільйони сімей потребують їжі, води, крові та медикаментів.

При цьому росію не згадали, а війну назвали "конфліктом, вторгненням та збитком". Також організатори попросили підтримати Україну будь-яким доступним способом.

Зі сцени церемонії кіноакадемії Оскар, уродженка України Міла Куніс під час промови згадала про війну в Україні.

Цього року головну нагороду отримали:

Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт ("Король Річард")

Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон ("У руках пса")

Найкращий іноземний фільм: Кермуй моїм авто / Drive my car, Японія

Найкращий анімований фільм: Енканто / Encanto

Найкращі костюми: Круелла / Cruella

Найкращий актор другого плану: Трой Коцур, Кода / CODA

Найкраща акторка другого плану: Аріана ДеБос — Вестсайдська історія / West Side Story

Найкращі візуальні ефекти: Дюна / Dune

Найкраща операторська робота: Дюна / Dune

Найкращий макіяж і зачіски: Очі Теммі Фей / The Eyes of Tammy Faye

Найкраща робота художника-постановника: Дюна / Dune

Найкращий монтаж: Дюна / Dune

Найкраща оригінальна музика: Дюна / Dune

Найкращий ігровий короткометражний фільм: The Long Goodbye

Найкраща анімована короткометражка: The Windshield Wiper

Найкращий документальний короткометражний фільм: The Queen of Basketball

Найкращий звук: Дюна / Dune

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