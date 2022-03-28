Під час церемонії "Оскар" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На церемонії вручення премії "Оскар-2022" вшанували жертв війни в Україні хвилиною мовчання. Про це передає УНН.
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На церемонії ввімкнули відео на якому був текс з підтримкою України.
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"Ми хотіли б хвилиною мовчання продемонструвати нашу підтримку народу України. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", – йдеться у відео.
#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom— ABC News (@ABC) March 28, 2022