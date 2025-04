Під час церемонії "Оскар" хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні

Деталі

На церемонії ввімкнули відео на якому був текс з підтримкою України.

Цитата

"Ми хотіли б хвилиною мовчання продемонструвати нашу підтримку народу України. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", – йдеться у відео.

#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom

— ABC News (@ABC) March 28, 2022