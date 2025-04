Во время церемонии "Оскар" минутой молчания почтили жертв войны в Украине

Детали

На церемонии включили видео на котором был текс с поддержкой Украины.

Цитата

"Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воде и экстренных служб. Ресурсов в обрез, и мы вместе как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", - говорится в видео.

#Oscarsholds moment of silence in support of Ukraine.Https://t.Co/1H1Y9jC9bl#oscarspic.twitter.com/eIdWgcGAom

— ABC News (@ABC) March 28, 2022