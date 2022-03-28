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В Лос-Анджелесе назвали обладателей "Оскара 2022"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня состоялась ежегодная церемония награждения в сфере кино от киноакадемии "Оскар". Об этом информирует УНН.

В Лос-Анджелесе назвали обладателей "Оскара 2022"

Детали

Кинопремия стала еще одной площадкой, где заговорили о войне в Украине.

Продюсеры поддержали Украину минутой молчания и несколькими слайдами и войной. В частности, гостям напомнили, что сейчас в Украине миллионы семей нуждаются в еде, воде, крови и медикаментах.

При этом россию не вспомнили, а войну назвали "конфликтом, вторжением и ущербом". Также организаторы попросили поддержать Украину любым доступным способом.

Со сцены церемонии киноакадемии Оскар, уроженка Украины Мила Кунис во время речи упомянула о войне в Украине.

В этом году главную награду получили:

Лучшая мужская роль: Уилл Смит ("Король Ричард")

Лучшая женская роль: Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион ("В руках пса")

Лучший иностранный фильм: Рули моим авто / Drive my car, Япония

Лучший анимированный фильм: Енканто / Encanto

Лучшие костюмы: Круэлла / Cruella

Лучший актер второго плана: Трой Коцур, Кода / CODA

Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос — Вестсайдская история / West Side Story

Лучшие визуальные эффекты: Дюна / Dune

Лучшая операторская работа: Дюна / Dune

Лучший макияж и прически: Глаза Тэмми Фэй / The Eyes of Tammy Faye

Лучшая работа художника-постановщика: Дюна / Dune

Лучший монтаж: Дюна / Dune

Лучшая оригинальная музыка: Дюна / Dune

Лучший игровой короткометражный фильм: The Long Goodbye

Лучшая анимированная короткометражка: The Windshield Wiper

Лучший документальный короткометражный фильм: The Queen of Basketball

Лучший звук: Дюна / Dune

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Лучшая оригинальная песня: No Time To Die - "007: Не время умирать"

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