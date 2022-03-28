В Лос-Анджелесе назвали обладателей "Оскара 2022"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня состоялась ежегодная церемония награждения в сфере кино от киноакадемии "Оскар". Об этом информирует УНН.
Детали
Кинопремия стала еще одной площадкой, где заговорили о войне в Украине.
Продюсеры поддержали Украину минутой молчания и несколькими слайдами и войной. В частности, гостям напомнили, что сейчас в Украине миллионы семей нуждаются в еде, воде, крови и медикаментах.
При этом россию не вспомнили, а войну назвали "конфликтом, вторжением и ущербом". Также организаторы попросили поддержать Украину любым доступным способом.
Со сцены церемонии киноакадемии Оскар, уроженка Украины Мила Кунис во время речи упомянула о войне в Украине.
В этом году главную награду получили:
Лучшая мужская роль: Уилл Смит ("Король Ричард")
Лучшая женская роль: Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")
Лучший режиссер: Джейн Кэмпион ("В руках пса")
Лучший иностранный фильм: Рули моим авто / Drive my car, Япония
Лучший анимированный фильм: Енканто / Encanto
Лучшие костюмы: Круэлла / Cruella
Лучший актер второго плана: Трой Коцур, Кода / CODA
Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос — Вестсайдская история / West Side Story
Лучшие визуальные эффекты: Дюна / Dune
Лучшая операторская работа: Дюна / Dune
Лучший макияж и прически: Глаза Тэмми Фэй / The Eyes of Tammy Faye
Лучшая работа художника-постановщика: Дюна / Dune
Лучший монтаж: Дюна / Dune
Лучшая оригинальная музыка: Дюна / Dune
Лучший игровой короткометражный фильм: The Long Goodbye
Лучшая анимированная короткометражка: The Windshield Wiper
Лучший документальный короткометражный фильм: The Queen of Basketball
Лучший звук: Дюна / Dune
Лучший документальный полнометражный фильм: "Лето души"
Лучшая оригинальная песня: No Time To Die - "007: Не время умирать"