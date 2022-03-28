Мила Кунис вспомнила об Украине на церемонии"Оскар"

Детали

Киноактрису с мужем пригласили на эту премию. Там Мила представляла номинантку на лучшую песню Ребу Макинтайр. Со сцены Оскара актрисе украинского происхождения дали слово.

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"Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство тех, кто столкнулся с таким опустошением, невозможно не восхищаться их стойкостью", - сказала Мила Кунис.

Справка

Милка Кунис - американская актриса украинского происхождения. Девушка родилась в городе Черновцы.

Добавим

После этого на сцене появился текст с поддержкой Украины и минутой молчания в честь жертв войны в стране.