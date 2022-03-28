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Мила Кунис вспомнила об Украине на церемонии"Оскар"

Киев • УНН

 • 239177 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Со сцены церемонии киноакадемии Оскар, уроженка Украины Мила Кунис во время речи вспомнила о войне в Украине. Об этом сообщает УНН.

Мила Кунис вспомнила об Украине на церемонии"Оскар"

Детали

Киноактрису с мужем пригласили на эту премию. Там Мила представляла номинантку на лучшую песню Ребу Макинтайр. Со сцены Оскара актрисе украинского происхождения дали слово.

Цитата

"Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство тех, кто столкнулся с таким опустошением, невозможно не восхищаться их стойкостью", - сказала Мила Кунис.

Справка

Милка Кунис - американская актриса украинского происхождения. Девушка родилась в городе Черновцы.

Добавим

После этого на сцене появился текст с поддержкой Украины и минутой молчания в честь жертв войны в стране.

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