Міла Куніс згадала про Україну на церемонії "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Зі сцени церемонії кіноакадемії Оскар, уродженка України Міла Куніс під час промови згадала про війну в Україні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Кіноакторку з чоловіком запросили на цьогорічну премію. Там Міла представляла номінантку на найкращу пісню Ребу Макінтайр. Зі сцени Оскара акторці українського походження дали слово.
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"Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю", – сказала Міла Куніс.
Довідка
Мілка Куніс - американська акторка українського походження. Дівчина народилася в місті Чернівці.
Додамо
Після цього на сцені з'явився текст із підтримкою України та хвилиною мовчання на вшанування жертв війни в країні.