У Києві відбулась акція на підтримку полонених та зниклих безвісти військових: що вимагали мітингарі
Київ • УНН
Сотні людей вимагали більше інформації про полонених та зниклих безвісти військових у центрі Києва. Родини передали звернення до Кабміну та Офісу Президента під час акції на Майдані Незалежності.
На Майдані Незалежності, у центрі Києва відбулась акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти, повідомляє УНН із посилання на "Радіо Свобода".
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Акція відбулась на Майдані Незалежності, неподалік від Верховної Ради.
Декілька сотень людей у центрі столиці вимагали, щоб профільні структури надавали більше інформації щодо полонених та зниклих безвісти військових. Відповідні звернення родини бійців передали до Кабміну і Офісу Президента.
У Реєстрі зниклих безвісти понад 59 тисяч осіб, серед них більше ніж 1760 дітей - МВС10.10.24, 14:02 • 12179 переглядiв