В Киеве состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных: что требовали митингующие

ukenru
Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  240 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  10193 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  37708 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  56294 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  54499 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  51823 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  44345 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  43492 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  133859 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  116086 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

  •  65877 просмотра
Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

  •  102775 просмотра
Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

  •  76454 просмотра
В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании

В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании

  •  42266 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  45618 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  45618 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  133859 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  118314 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  120771 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  141172 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  106325 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  66588 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  122338 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  124876 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  110710 просмотра
Актуальное
В Киеве состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных: что требовали митингующие

В Киеве состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных: что требовали митингующие

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 12:20  •  4189 просмотра

Read in English

Сотни людей требовали больше информации о пленных и пропавших без вести военных в центре Киева. Семьи передали обращение в Кабмин и Офис Президента во время акции на Майдане Независимости.

На Майдане Независимости, в центре Киева состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода". 

Акция состоялась на Майдане Независимости, недалеко от Верховной Рады.

Несколько сотен человек в центре столицы требовали, чтобы профильные структуры предоставляли больше информации о пленных и пропавших без вести военных.  Соответствующие обращения семьи бойцов передали в Кабмин и Офис Президента. 

В Реестре пропавших без вести более 59 тысяч человек, среди них более 1760 детей - МВД10 октября 2024, 11:02 • 11770 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
kievКиев