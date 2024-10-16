В Киеве состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных: что требовали митингующие

На Майдане Независимости, в центре Киева состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Акция состоялась на Майдане Независимости, недалеко от Верховной Рады.

Несколько сотен человек в центре столицы требовали, чтобы профильные структуры предоставляли больше информации о пленных и пропавших без вести военных. Соответствующие обращения семьи бойцов передали в Кабмин и Офис Президента.





В Реестре пропавших без вести более 59 тысяч человек, среди них более 1760 детей - МВД