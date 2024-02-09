У Києві три сотні одиниць техніки розчищають дорогу, водіїв просять врахувати погодні умови
Київ • УНН
Понад 300 одиниць техніки розчищають дороги та тротуари у Києві, щоб покращити умови під час ожеледиці та мокрого снігу.
У Києві триває протиожеледна обробка та розчистка доріг і тротуарів: задіяні 292 одиниці спецтехніки "Київавтодору". Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
Деталі
За інформацією, триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання доріг і тротуарів.
393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.
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Зелені зони прибирають 659 працівників та 62 одиниці техніки "зеленбудів". Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами більше 3000 працівників керуючих компаній.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, сьогодні, 9 лютого, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), мокрий сніг. Температура повітря вночі – 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах.